La penna non funziona e Re Carlo III si infuria: "La odio!". Il video diventa virale

Anche i reali perdono le staffe. È successo a Re Carlo III, per colpa di una penna che non funziona. Era già accaduto qualche giorno fa quando il figlio della defunta regina Elisabetta II ha dovuto firmare in pubblico. Ma questa volta il gesto di stizza imbarazzante del nuovo Re fa il giro della Rete, diventando subito virale.

Re Carlo è in visita nel castello di Hillsborough in Irlanda del Nord. Il Re Carlo III prima si accorge di aver sbagliato la data poi qualcosa non va nella penna. "Oh Dio, la odio" dice alzandosi e porgendo la penna a Camilla. La penna infatti sembra avere una perdita tanto da sporcare la mano del nuovo Re. Anche Camilla, al suo fianco, interviene subito: "Oh guarda sta andando dappertutto" dice la consorte. "Non posso sopportare questa dannata cosa, succede ogni maledetta volta...", dice Carlo infuriandosi. Una scena che lascia tutti senza fiato e che diventa subito virale sui social .