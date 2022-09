Ucraina, cosa c'è dietro alla ritirata dei russi. I servizi segreti Uk: il vero ordine d Mosca

12 settembre 2022 a

La ritirata delle truppe russe causata dall'avanzata ucraina riguarda "l'intera area occupata della regione di Kharkiv, a ovest del fiume Oskil", si legge nell'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui nel sud, vicino Kherson, la Russia sta probabilmente faticando per "far arrivare riserve sufficienti attraverso il fiume Dnipro fino alla linea del fronte". La Russia pertanto "ha probabilmente ordinato il ritiro" da tutto il settore in cui però "restano sacche isolate di resistenza, ma da mercoledì l'Ucraina ha riconquistato un territorio pari ad almeno due volte l'area di Greater London", ossia un totale di 3mila chilometri quadrati.

Secondo le informazioni di cui l'Intelligence britannica è in possesso "resta incompleto il ponte galleggiante che la Russia ha iniziato a costruire due settimane fa", mentre "l'artiglieria a lungo raggio ucraina sta ora probabilmente colpendo gli attraversamenti del Dnipro così di frequente che la Russia non può riparare i ponti danneggiati".

"I rapidi successi ucraini hanno implicazioni significative per il disegno operativo complessivo della Russia" ed "è molto probabile che la maggior parte delle forze in Ucraina sia costretta a dare priorità ad azioni di difesa di emergenza" mentre "la fiducia già limitata delle truppe sul campo nei vertici militari russi" rischia un "ulteriore" calo. Un'analisi durissima per la Russia di Vladimir Putin a cui si aggiunge la fuga dei russai da almeno venti insediamenti nelle regioni di Kharkiv e Donetsk, come afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine.

A pagare, nell'immediato, per la piega che ha preso la guerra, è il tenente generale russo Roman Berdnikov, l'uomo che ha guidato l’intervento russo in Siria e che il 26 agosto era stato nominato comandante del Distretto militare occidentale. I servizi segreti ucraini, secondo quanto riporta The Kyiv Independent, fanno sapere che è stato rimosso una serie di sconfitte.