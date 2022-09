Guerra in Ucraina, Emmanuel Macron chiede a Vladimir Putin di ritirare le armi da Zaporizhzhia

11 settembre 2022 a

Nella sua conversazione con l’omologo russo Vladimir Putin, il presidente francese, Emmanuel Macron, gli ha chiesto di ritirare gli armamenti pesanti e leggeri dal territorio della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e di rispettare le raccomandazioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) sul mantenimento in sicurezza dell’impianto. Lo si legge in una nota dell’Eliseo.

«Il presidente resterà in contatto con il presidente Zelensky, così come con il direttore generale dell’Aiea, e parlerà nuovamente nei prossimi giorni con il presidente Putin affinchè venga trovato un accordo per garantire la sicurezza dell’impianto», spiega la nota. Macron, aggiunge l’Eliseo, ha inoltre chiesto a Putin di assicurare l’applicazione dell’accordo mediato dall’Onu sulle forniture di grano ucraino per assicurare che raggiungano i più bisognosi. Il presidente francese ha, infine, chiesto nuovamente al collega del Cremlino di fermare l’invasione dell’Ucraina.