Covid, Ema dà l'ok al vaccino contro la variante Omicron 5

12 settembre 2022 a

a

a

Nuovi vaccini in arrivo contro la variante Omicron 5 del coronavirus. Quella, in poche parole, che è diventata dominante anche in Italia. Tutto questo mentre è appena partita la somministrazione del vaccino contro la variante Omicron 1.

Oltre 7 milioni di studenti in classe con le nuove regole Covid

L’Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l’autorizzazione di un nuovo vaccino booster anti-Covid adattato. Si tratta di una versione aggiornata aggiuntiva del Comirnaty di Pfizer-BioNTech mirata contro le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 e indicata per l’uso in persone vaccinate di età pari o superiore a 12 anni. Lo comunica l’ente regolatorio Ue con un tweet.