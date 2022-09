Gli ucraini prendono Izyum, russi in fuga: svolta nella guerra. Zaporizhzhia, spenti i reattori

11 settembre 2022 a

Le forze di Kiev avanzano e la controffensiva nel Donbass costringe i russi a retrocedere. "È in corso la liberazione di villaggi nei distretti di Kupiansk e Izyum, nella regione di Kharkiv", ha affermato lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra, arrivata al duecentesimo giorno. "Le nostre forze sono entrate a Kupians", ha aggiunto l’esercito di Kiev.

Le truppe russe si stanno ritirando da aree chiave della regione di Kharkiv tra cui Izyum, aveva dichiarato ieri il ministero della Difesa di Mosca. I soldati di Mosca si sarebbero ritirati anche dalla città di Balakliya, che gli ucraini avevano dichiarato di aver liberato la settimana scorsa. Liberata anche Kupiansk: "Membri dell'Ssu sono a Kupiansk che è ed è sempre stata ucraina! Libereremo ogni centimetro della nostra terra!", ha annunciato il Servizio di sicurezza ucraino (Ssu), citato da Ukrainska Pravda. Kupiansk si trova lungo quella che era la linea del fronte fra russi e ucraini. Secondo il think tank americano Institute for the Study of War la città era "uno snodo logistico chiave" per i rifornimenti delle forze russe. Una mappa condivisa su Twitter da Veli-Pekka Kivimaki, analista dei servizi finlandesi, evidenzia come molte linee ferroviarie del nord est dell'Ucraina passino per Kupiansk.

Intanto la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata completamente spenta per motivi di sicurezza con l’arresto dell’ultimo reattore rimasto in attività. Lo rende noto l’operatore ucraino per l’energia nucleare, Energoatom. Questa notte è stato spento il sesto reattore, l’unico ancora in funzione, e "sono in corso le procedure per il suo raffreddamento". Questa decisione è stata presa a causa dei bombardamenti che proseguono intorno all’impianto e dopo la preoccupazione espressa dal direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, che ha recentemente visitato la centrale insieme con altri esperti dell’agenzia dell’Onu per l’energia atomica.