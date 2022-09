Papa Francesco, "pericolo non scongiurato". Il grido d'allarme sul rischio guerra atomica

10 settembre 2022 a

a

a

"La storia regredisce, è la terza guerra mondiale totale". È l'ultimo grido d'allarme di Papa Francesco che chiede di far cessare la guerra tra Russia e Ucraina. Il nuovo appello accorato Bergoglio lo lancia ricevendo in Udienza i partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze. Il pericolo che ancora non è stato scongiurato è quello di una nuova guerra atomica e il Pontefice ha denunciato anche il riemergere di nazionalismi chiusi e aggressivi.

"Dopo le due tragiche guerre mondiali - denuncia Papa Francesco - sembrava che il mondo avesse imparato a incamminarsi progressivamente verso il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e delle varie forme di cooperazione. Ma purtroppo la storia mostra segni di regressione. Non solo si intensificano conflitti anacronistici, ma riemergono nazionalismi chiusi, esasperati e aggressivi e anche nuove guerre di dominio, che colpiscono civili, anziani, bambini e malati, e provocano distruzione ovunque. I numerosi conflitti armati in corso preoccupano seriamente. È una terza guerra mondiale “a pezzi”, e i rischi per le persone e per il pianeta sono sempre maggiori".