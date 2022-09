Gas, Liz Truss svela il piano in Gran Bretagna: bollette congelate per due anni

08 settembre 2022 a

a

a

Un intervento monstre per contenere i costi dell'energia fino al 2024. È un super piano ambizioso quello lanciato della neo premier britannica Liz Truss per contenere l'aumento esplosivo del gas a causa della crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina. La nuova prima ministra britannica ha annunciato in Parlamento il piano da 150 miliardi di sterline (circa 180 miliardi di euro). "Il governo limiterà i prezzi di gas ed elettricità per le famiglie e le imprese per alleviare l'aumento del costo della vita. Il tetto al costo delle bollette durerà due anni".

La premier ha affermato che, con le limitazioni al costo dell'energia per famiglie e imprese, le bollette medie delle famiglie non supereranno le 2.500 sterline all'anno per riscaldamento ed elettricità. Il costo delle bollette sarebbe dovuto salire a 3.500 sterline all'anno a partire da ottobre, il triplo rispetto a un anno fa.