Crisi energetica, la Francia corre ai ripari: "Reattori nucleari riavviati entro l'inverno"

La Francia si prepara all'inverno e corre ai ripari per contrastare la crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina. La ministra francese per la Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, ha annunciato che il colosso francese dell'elettricità Edf si è impegnato a riavviare tutti i suoi reattori nucleari entro questo inverno.

Il governo francese sta prendendo provvedimenti per "evitare misure restrittive" sull'uso dell'energia durante l'inverno, ha detto la ministra dopo una riunione speciale sulle questioni energetiche. La Francia dipende dall'energia nucleare per circa il 67% dell'elettricità, più di qualsiasi altro Paese, e dal gas per circa il 7%. Al momento, 32 dei 56 reattori nucleari francesi, tutti gestiti da Edf, sono fermi per la consueta manutenzione e, in alcuni casi, per riparare problemi di corrosione.

Il colosso francese dell'elettricotà Edf ha confermato che al 25 dicembre 2022 28 reattori nucleari, attualmente sono fermi per manutenzione, dovrebbero essere rimessi in funzione mentre altri 5 lo saranno entro febbraio 2023. Secondo il timing di Edf 12 reattori dovrebbero essere riattivati a settembre; 4 reattori ad ottobre; 7 a novembre e 4 a dicembre.