Russia, Vladimir Putin non si ferma: “Nuovo ordine mondiale in arrivo, processo irreversibile”

Vladimir Putin, in un saluto pubblicato sul sito web del Cremlino in occasione dell’apertura del 7° Eastern Economic Forum in programma a Vladivostok, è tornato ad alzare la voce nei confronti di un mondo dominato dagli Usa: “L’obsoleto modello unipolare viene sostituito da un nuovo ordine mondiale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza, riconoscendo il diritto di ogni stato e popolo al proprio percorso sovrano di sviluppo”.

Secondo il leader del Cremlino “è nella regione Asia-Pacifico che si stanno formando potenti centri politici ed economici, che fungono da forza trainante di questo processo irreversibile”. Putin ha inoltre sostenuto l’idea di creare dei “centri di adattamento per i migranti” sottolineando come dovrebbero conoscere “le tradizioni, i costumi e le leggi russe. Questo lavoro deve iniziare nella loro terra d’origine”.

A rispondere al numero uno della Russia intervenendo al Forum strategico di Bled, al via oggi nella località slovena, è la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: “Se vogliamo preservare principi fondamentali come l’autodeterminazione e l’inviolabilità delle frontiere, Putin non può vincere questa guerra”.