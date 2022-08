Harry e William "non si parlano da un anno". Gelo nel 25° anniversario della morte di lady Diana

29 agosto 2022 a

A venticinque anni dalla morte di Lady Diana i figli della "principessa triste" hanno rotto ogni rapporto tra di loro. Harry e William non si parlano da un anno e non si riuniranno in memoria della madre per l'anniversario della morte. William rimarrà a Windsor, con la moglie Kate e i tre figli, Harry sarà a Montecito, in California, con Meghan, Archie e Lilibet. I due non si incontreranno neanche a settembre , quando Harry trascorrerà con la moglie un breve periodo al Frogmore Cottage, a 800 metre di distanza dal fratello ma i due "non si incontreranno"; spiega il Corriere della sera.

Harry e William non si parlano dall'inaugurazione della statua per il 60esimo compleanno di Diana, la sccorsa estate. "Sarebbe da allora che i due non si scambiano una parola", si legge nel retroscena. Secondo quaanto trapela, è probabile che i due fratelli decidano di far visita ad Althorp, la tenuta degli Spencer vicino a Northampton dove è sepolta la principessa, ma separatamente.

Intato in occasione del 25° anniversario della morte, i luoghi simbolo di Diana Spenccer sono presi d'assalto dai tamti ammiratori mentre non si fermano le iniziative benefiche legate alla memoria della principessa. Un’automobile personale di Lady D. è stata venduta per 737 mila sterline (869 mila euro): si tratta di una Ford Escort RS Turbo del 1985 che, al termine di un’asta con offerte provenienti anche da Dubai e dagli Stati Uniti, è staata acquistata da un anonimo collezionistadella zona di Manchester.