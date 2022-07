Meghan Markle, come la chiamano a Montecito: spunta il nomignolo e a corte godono

14 luglio 2022 a

Meghan Markle ce l’ha fatta! E’ diventata principessa, per l’esattezza “principessa di Montecito”. Ad affibbiarle il nomignolo beffardo sono stati gli amati americani e non gli odiati britannici. Secondo quanto riferito a PageSix, i vicini di casa della duchessa di Sussex le hanno dato quel soprannome a causa delle sue buffonate nella lussuosa zona residenziale di Los Angeles. “Se va a Beverly Hills o West Hollywood per pranzo o cena, generalmente chiama in anticipo e richiede un tavolo completamente appartato” ha affermato una fonte alla rivista britannica Closer. Le piacciano sushi bar e ristoranti messicani, ma ha una predilezione per i luoghi di ritrovo costosi come Cecconi's, Sunset Tower, Sugarfish o Lucky's steakhouse, consigliata a Harry e Meghan da Oprah Winfrey.

Markle ama molto il ritiro milionario di Montecito dove sta crescendo Archie, 3 anni, e Lilibet, 1, ma almeno una volta a settimana si vede per le strade principali di Los Angeles. Ama guidare, assistere alle partite di polo del marito, fare lunghe passeggiate con i cani Pula e Guy su sentieri escursionistici poco battuti e chiacchierare con Winfrey, Ellen DeGeneres e Serena Williams riguardo ai suoi progetti (opachi e incerti), alla Royal Family e a “come Harry sta affrontando il distacco dalla Corona”.

Una vita all’insegna del relax, principesca appunto. Curioso il racconto dell’insider a Closer: “Harry si alza all’alba per accudire i bambini. Meghan è spesso molto impegnata con le chiamate di lavoro di Zoom o per recarsi a Los Angeles per riunioni a cui Harry la porta in macchina. Poi torna dai bambini il prima possibile perché non gli piace lasciarli con le tate. Con tutte queste speculazioni sulle ambizioni di carriera politica della duchessa, molti pensano che Harry sarebbe felice all'idea di essere il primo ‘first man’ se raggiungesse il suo obiettivo a lungo termine. Adesso forse è tutto ok, ma per quanto tempo ancora lo sarà?” . Insomma, Meghan Markle sarebbe la personalità dominante di un rapporto castrante per Harry ridotto da principe a autista.

