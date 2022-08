iPhone e Mac a rischio hacker, Apple chiede di fare subito gli aggiornamenti

19 agosto 2022 a

a

a

Apple ha rivelato gravi vulnerabilità di sicurezza per iPhone, iPad e Mac che potrebbero potenzialmente consentire agli aggressori di prendere il controllo completo di questi dispositivi. Mercoledì la società di Cupertino ha pubblicato due rapporti di sicurezza sul problema, anche se non hanno ricevuto grande attenzione al di fuori delle pubblicazioni tecnologiche. Secondo la spiegazione di Apple, la vulnerabilità implica che un hacker potrebbe ottenere un «accesso amministratore completo» al dispositivo. Ciò consentirebbe agli intrusi di impersonare il proprietario del dispositivo e quindi di eseguire qualsiasi software a suo nome, ha dichiarato Rachel Tobac, CEO di SocialProof Security.

Tonfo di Wall Street per i timori di recessione. Crolla la Borsa: arrivata la fase critica

Gli esperti di sicurezza hanno consigliato agli utenti di aggiornare i dispositivi interessati, l’iPhone6S e modelli successivi, diversi modelli di iPad, compresi quelli di quinta generazione e successivi, tutti i modelli di iPad Pro e l’iPad Air 2 e i computer Mac con sistema operativo MacOS Monterey. La falla riguarda anche alcuni modelli di iPod. Nei rapporti Apple non ha specificato come, dove o da chi sono state scoperte le vulnerabilità. In tutti i casi ha citato un ricercatore anonimo. Il ricercatore di sicurezza Will Strafach ha dichiarato di non aver visto alcuna analisi tecnica delle vulnerabilità che Apple ha appena patchato. L’azienda ha già riconosciuto in passato falle di analoga gravità e, secondo Strafach, in una dozzina di occasioni ha dichiarato di essere a conoscenza di segnalazioni di sfruttamento di tali falle di sicurezza.