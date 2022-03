La Apple dichiara guerra alla Russia, vendite sospese a Mosca

01 marzo 2022 a

Apple annuncia lo stop della vendita dei propri prodotti alla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, accogliendo così l’appello che gli era stato rivolto nei giorni scorsi dal governo di Kiev. «Abbiamo fermato la vendita di tutti i prodotti in Russia» ha detto un portavoce di Apple ricordando che dalla scorsa settimana Apple Pay ed altri servizi erano stati limitati.

«Rt News e Sputnik news non si possono più scaricare dall’App Store fuori dalla Russia» ha aggiunto riferendosi ai due media in lingua inglese controllati dal governo russo, sottolineando che sono state anche disabiitate le «Apple Maps in Ucraina come misura di sicurezza per i cittadini ucraini». Venerdì il vice premier ucraino, Mykhailo Fedorov, aveva chiesto al Ceo di Apple, Tim Cook, di interrompere la fornitura di servizi alla Russia e tagliare l’accesso all’App Store.

