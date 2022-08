New York, Trump interrogato in tribunale. L'inchiesta per frode fiscale

10 agosto 2022 a

a

a

L'ex presidente Donald Trump sarà interrogato sotto giuramento oggi nell'indagine civile del procuratore generale di New York, Letitia James, in merito alle sue pratiche commerciali come magnate immobiliare. A comunicarlo è stato lo stesso presidente Usa tramite il social network "Truth". "Stasera a New York City. Procuratore generale domani, per una continuazione della più grande caccia alle streghe nella storia degli Stati Uniti!", ha scritto. "Io e la mia grande compagnia veniamo attaccati da tutte le parti - ha aggiunto Trump - Repubblica delle Banane!".

Raid dell'Fbi a casa di Trump, perquisizione e documenti sequestrati: "Attacco politico"

Ieri gli agenti dell'Fbi hanno perquisito il resort di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida sequestrando diverso materiale. Si tratterebbe dei documenti riservati, alcuni top secret, che il tycoon avrebbe sottratto agli archivi della Casa Bianca. Impossibile al momento sapere a quale reato specifico faccia riferimento questa indagine.