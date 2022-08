Al-Zawahiri, il missile ad alta precisione Hellfire R9X per ucciderlo: come funziona la bomba ninja

03 agosto 2022 a

Ventuno anni dopo l’attacco alle Torri gemelle, gli Stati Uniti hanno saldato i conti con la mente del più grave attentato avvenuto negli States. Nella mattina di domenica, due missili hellfire lanciati da un drone controllato dagli esperti della Cia hanno infatti ucciso il leader di Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri. Il ricercatissimo successore di Osama Bin Laden, sul quale pendeva una taglia di 25 milioni di dollari, si trovava a Kabul, capitale dell'Afghanistan.

Ucciso con un drone il leader di Al Qaeda Al Zawahiri. Biden: "Giustizia è fatta"

Per uccidere il capo di Al-Qaeda gli Stati Uniti dovrebbero aver utilizzato il missile ad alta precisione Hellfire R9X, ribattezzato ‘Flying Ginsu’. A suggerirlo sono i resoconti di Washington, secondo i quali due missili hanno colpito la casa a Kabul dove si trovava Al-Zawahiri, ma senza lasciare tracce di esplosione e non ferendo nessuno. L’Hellfire R9X è dotato di sei lame in forma di rasoio e taglia il bersaglio senza esplodere. Il suo utilizzo non è mai stato riconosciuto ufficialmente dal Pentagono o dalla Cia.

Chi era Ayman al-Zawahiri, il dottore a capo di Al-Qaeda dopo Bin Laden

La sua esistenza è stata evocata per la prima volta nel marzo 2017, quando un alto esponente di Al-Qaeda, Abu al-Khayr al-Masri, fu ucciso da un drone mentre viaggiava a bordo di un veicolo in Siria. Da allora, in un altro paio di occasioni si sono verificati attacchi molto precisi che hanno ottenuto un risultato simile. La nuova arma misteriosa è stata ribattezzata ‘Flying Ginsu’ (Ginsu volante) in ricordo di una famosa pubblicità televisiva degli anni Ottanta per coltelli da cucina della marca Ginsu. Il missile è stato chiamato anche ‘bomba ninja’ ed è diventato un’arma scelta per uccidere leader di gruppi jihadisti senza causare vittime civili.