Joe Biden di nuovo positivo al Covid. Donald Trump svela la sua vera malattia

Donald Trump ci va giù pesante. Il tycoon rivela sul social media "Truth" qual è la vera malattia di cui soffrirebbe Joe Biden. "I dottori hanno sbagliato la diagnosi - ha scritto Trump su Truth - Biden non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile. Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100 per cento dei residenti, miracolosamente e per la prima volta nella storia, ha avuto la forza e l'energia di votare, anche se quei voti sono stati espressi illegalmente. Guarisci presto, Joe!".

Nelle ultime ore, infatti, la Casa Bianca ha dichiarato che Biden è di nuovo positivo al Covid ma sta bene. Così si legge in una nota del medico dell’inquilino della Casa Bianca, Kevin O'Connor. «Il presidente continua a sentirsi bene. Abbiamo monitorato il suo stato quotidianamente in seguito al "rimbalzo" della sua positività che abbiamo annunciato. Questa mattina - si legge ancora - in modo non sorprendente il test antigenico era ancora positivo». «Il presidente - continua il medico - resterà in un rigoroso isolamento come già descritto». Biden, prosegue la nota, «continuerà a occuparsi delle questioni del popolo americano dalla sua residenza operativa».

L’inquilino 79enne della Casa Bianca, che aveva già contratto il Covid ed era risultato negativo mercoledì scorso, è risultato di nuovo positivo. O'Connor ha spiegato che si tratta di un «rimbalzo» della positività che gli scienziati hanno osservato in alcuni pazienti trattati con il farmaco antivirale Paxlovid.