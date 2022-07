Nato, spinta dei Tories e dell'Ucraina per la candidatura di Boris Johnson a segretario generale

27 luglio 2022 a

Una parte del partito conservatore britannico e alcuni parlamentari ucraini sono favorevoli a una candidatura di Boris Johnson alla successione di Jens Stoltenberg, il cui mandato come segretario generale della Nato si concluderà l’anno prossimo dopo una proroga dovuta alla guerra in Ucraina scaturita dall'invasione della Russia. Lo scrive il quotidiano britannico Telegraph, secondo il quale potrebbe esserci un veto da parte della Francia a tale candidatura. L’incarico di segretario generale della Nato potrebbe essere allettante per Johnson ma richiede l’addio a Downing Street, annunciato ma non ancora attuato: BoJo ha spiegato di voler attendere gli inizi di settembre quando i Tory sceglieranno il nuovo leader, e di conseguenza il nuovo premier, tra i due contendenti in corsa Rishi Sunak e Liz Truss. D’altra parte, sono circa 10 mila i suoi sostenitori che finora hanno aderito alla campagna per chiedere che gli sia data la possibilità di partecipare alle primarie Tory e secondo il barone Peter Andrew Cruddas, ‘mente’ dietro l’iniziativa, il leader conservatore starebbe accarezzando l’idea, nonostante abbia più volte ribadito che lascerà a settembre.

Un atteggiamento ambivalente che è finito nel mirino di una parte dei deputati Tory, come Charles Baker, ex sottosegretario per la Brexit, secondo cui «l’idea che il primo ministro possa continuare, ora che si è dimesso dopo il collasso del suo governo, è risibile. Non succederà ma incoraggiare la gente a pensare che potrebbe davvero, rischia di (produrre) il tipo di assurdità che Trump ha fomentato negli Stati Uniti», ha sottolineato. «Non è responsabile, non è giusto e Boris dovrebbe abbandonare questa fantasia di continuare. Anche io mi lamento che il suo periodo come primo ministro sia andato storto, ma desiderare che sia altrimenti non è una strategia. È ora di andare avanti», ha concluso Baker.