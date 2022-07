Ucraina, dal ministro Kuleba "rammarico" per la caduta di Draghi: prossimo governo segua le sue orme

23 luglio 2022 a

Dispiaciuti ma nessuna intromissioni negli affari di un altro Paese. Anche se la speranza dell'Ucraina è che il successore di Mario Draghi alla guida del governo italiano segua le orme dell'ex capo della Bce nel sostegno a Kiev. Il ministro degli esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, in un briefing con la stampa estera ha spiegato che "Draghi è grande politico europeo oltre che italiano, uomo di principi ed integrità ma sta agli italiani scegliere il proprio leader. Nostra aspettativa è che in interregno prima elezioni non ci sia impatto negativo in cooperazione con Italia e che prossimo premier segua linea Draghi".

"Noi ci rammarichiamo dei recenti sviluppi della politica interna italiana ma sono gli affari interni dell’Italia e noi non interferiamo", ha ribadito Kuleba, rispondendo alle domande dell’Adnkronos sulla caduta del governo. "Certamente nostra aspettativa è che qualsiasi cosa accadrà tra adesso e la nomina del nuovo governo italiano, non ci sia alcun impatto negativo in alcuna sfera di cooperazione tra Italia e Ucraina. E ovviamente ci auguriamo che chiunque reggerà il prossimo esecutivo in Italia prosegua nella politica del premier Draghi riguardante l’Ucraina". "Il primo ministro Draghi è un uomo di principi, di integrità ed è un leader capace - prosegue - Ma sta agli italiani decidere chi deve andare alla guida del proprio Paese. Apprezziamo ogni cosa che il presidente del Consiglio ha fatto per l’Ucraina e per l’Europa negli ultimi mesi, in particolare le scelte sagge intraprese dall’inizio dell’aggressione russa".