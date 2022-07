Maria Zakharova inferocita contro Kamala Harris, per la vicepresidente Usa il paragone più umiliante

Giada Oricchio 14 luglio 2022 a

È scontro Usa-Russia. Maria Zakharova attacca Kamala Harris: “Ma come parla? In America c’è degrado”. E cita Martin Luther King. Dal suo canale Telegram, la portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sbeffeggia la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Zakharova ha riportato parte del discorso della Harris sul Piano per salvare l’America: “Sembra che forse sia un piccolo problema, è un grosso problema. Devi andare ed essere in grado di arrivare dove devi andare per portare a termine il tuo lavoro e tornare a casa” e l’ha punzecchiata: “Che lingua parli? Inesistente”.

Poi l’affondo della portavoce: “Quando molti mentono e vivono nel mondo surreale delle proprie dolorose illusioni, iniziano il disturbo del linguaggio e le difficoltà di lingua. È quello che vediamo con i funzionari americani”. Una sfida muscolare, quella di Zakharova che per “demolire” la rivale, e ricorda l’oratoria di Martin Luther King, attivista e leader del movimento per i diritti civili degli afromaricani: “Confronto i loro pietosi sforzi oratori con l'ispirazione e la luce interiore di Martin Luther King. In America c’è il degrado”.

La portavoce vede benissimo al di là dell’Oceano, ma è miope in casa: in Russia il Pil è sprofondato a -8,5% e i dissidenti del regime di Putin vengono incarcerati, torturati e uccisi.

