Scontro tra Putin e la sua amante. Alina Kabaeva "incinta e fuori di sé", la reazione brutale dello Zar

"Ho già troppe femmine”. Con questa rispostaccia, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe accolto la notizia di un nuovo fiocco rosa al Cremlino. La sua amante Alina Maratovna Kabaeva, ex olimpionica della ginnastica ritmica, è incinta e aspetta una bambina.

Secondo il canale Telegram General Svr, gestito da un ex luogotenente dell’esercito russo e oggi dissidente, Putin avrebbe detto: “Ho già abbastanza femmine”, una frase che ha provocato un forte litigio con Kabaeva, arrabbiata e amareggiata per la scarsa considerazione. Non esistono conferme ufficiali di questa nascitura, da sempre il presidente russo mantiene una cortina di ferro sulla sua vita privata. Si tratta di un’indiscrezione riferita da General Svr e anche dal tabloid The Sun che a maggio sottolineò quanto la gravidanza non fosse pianificata.

Il presidente russo è padre di sette figli avuti da donne diverse, otto con il prossimo arrivo. Dal primo matrimonio sono nate due femmine oggi 35enni, mentre dalla storica compagna Alina Kabaeva avrebbe avuto già due figli maschi e due gemelle. Con l’inizio dell’invasione in Ucraina, l’ex ginnasta custode di gran parte del favoloso patrimonio di Putin, era stata spedita insieme ai figli nella sontuosa villa in Svizzera, ma ad aprile è ricomparsa a un evento pubblico a Mosca.

