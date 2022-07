Joe Biden, sondaggio impietoso: promosso da un americano su dieci. Lotta per la successione tra i democratici

12 luglio 2022 a

Neanche gli elettori democratici vogliono più Joe Biden. Tra il presidente degli Stati Uniti e il popolo americano non c'è stata neanche la classica luna ddi miele in cui l'opinione pubblica tutto perdona al commendar in chef neo-eletto. I giudizi sull'operato di Biden sono impietosi e l'ultima fotografia del gradimento per il presidente è una doccia fredda. Secondo un sondaggio realizzato da New York Times e Siena College il 64 per cento degli elettori democratici vorrebbe un altro candidato al posto di Joe Biden, nelle elezioni presidenziali del 2024.

La rilevazione fotografa il forte calo di consensi per il presidente Usa, il cui indice di approvazione è ulteriormente calato al 33 per cento. A pesare, nel giudizio degli americani, le preoccupazioni riguardo al futuro dell’economia e le difficoltà create dai prezzi dei carburanti alle stelle e dall’inflazione fuori controllo, che colpiscono le famiglie. Oltre tre quarti degli elettori di entrambi i partiti ritengono che il Paese stia andando nella direzione sbagliata, con il appena il 13 per cento che la pensa diversamente.

Mentre si prevede un bagno di sangue alle elezioni di midterm, con i Repubblicani visti come sicuri vincitori almeno alla Camera, tra i Dem già si pensa a un nome nuovo da schierare tra quattro anni. I più accreditati secondo le indiscrezioni che trapelano da Washington sarebbero i governatori di California (Gavin Newsom), Illinois (Jay Robert Pritzker ) e New Jersey Phil Murphy ma ci proverà anche la vicepresidente Kamala Harris.

