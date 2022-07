Joe Biden firma ordine esecutivo per il diritto all'aborto negli Usa

08 luglio 2022 a

Di fronte al crescere del numero degli Stati che stanno vietando o limitando al massimo l’aborto, sulla scia della sentenza della Corte Suprema, Joe Biden ha firma un ordine esecutivo per proteggere l’accesso all’interruzione di gravidanza e ai contraccettivi. Con l’ordine, il presidente darà istruzioni al dipartimento della Sanità di adottare maggiori misure per garantire l’accesso alle pillole abortive autorizzate dalla Food and Drug Administration, l’accesso all’assistenza medica di emergenza per le donne incinta e per chi ha aborti naturali e rafforzare l’accesso ai sistemi di contraccezione.

Il presidente chiederà anche di rafforzare le misure che tutelano la privacy delle donne che si rivolgono a cliniche e strutture dedicate alla salute riproduttiva. La «terribile, estrema e completamente sbagliata» decisione della Corte Suprema sull’aborto «non è stata guidata dalla Costituzione» ma è stato un «esercizio di potere politico». Lo ha detto il presidente Joe Biden in occasione della firma di un ordine esecutivo a difesa del diritto all’accesso all’interruzione di gravidanza per le donne americane, cancellato dalla decisione della Corte Suprema, che ha ribaltato la storica sentenza "Roe v. Wade".

