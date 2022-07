Giappone, Shinzo Abe ferito con colpi di arma da fuoco. “Non dà segni di vita”, preso l'attentatore

08 luglio 2022 a

a

a

Notizia choc dal Giappone: l’ex premier Shinzo Abe è stato ferito a colpi di arma da fuoco durante un discorso in occasione della campagna elettorale a Nara. Le condizioni di salute di Abe non sono conosciute anche se l’emittente giappone Nhk sostiene che l’ex premier ha subito un arresto cardiopolmonare ed è stato portato in ospedale. Sempre secondo l’emittente pubblica giapponese il politico 67enne non mostrava segni di vita dopo quanto accaduto, con condizioni definite molto gravi.

Non solo Gran Bretagna: venti di crisi su tutti i leader anti Cremlino

La polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore e lo ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio (sarebbero stati esplosi almeno due spari e sarebbe stata sequestrata una pistola). Abe è stato colpito alle spalle da almeno due proiettili intorno alle 11.30, le 4.30 del mattino in Italia, e si è accasciato durante il discorso che stava tenendo di fronte alla stazione di Yamato-Saidaiji. Immagini diffuse dai media nipponici mostrano la polizia mentre arresta un uomo immobilizzato a terra, identificato con il nome di Yamagami Tetsuya (e secondo fonti governative citate dall’agenzia Kyodo membro delle Forze Armate del Giappone). Abe sarebbe stato colpito alla parte sinistra del torace e al collo, da dove è stato visto sanguinare prima di essere trasportato in ambulanza verso l’ospedale della Medical University di Nara, nella città di Kashihara. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo di omicidio del suo predecessore Abe. Kishida ha lasciato la prefettura settentrionale di Yamagata per tornare a Tokyo e il governo ha istituito una squadra di crisi.

"Per evitare Lavrov". Al G20 i leader G7 saltano la cena con il ministro russo

Abe è stato premier del Giappone da dicembre 2012 a settembre 2020, diventando così il primo ministro più longevo del paese. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone ha reagito scioccato alla notizia: «Siamo tutti rattristati e scioccati» per la sparatoria ha affermato in una nota l’ambasciatore statunitense Rahm Emanuel. Il Giappone dovrebbe tenere le elezioni per la sua camera alta del parlamento domenica, con l’Ldp che dovrebbe segnare una clamorosa vittoria.

L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è in arresto cardiaco dopo essere stato colpito da un proiettile durante un discorso elettorale nel Giappone occidentale. pic.twitter.com/4xeLsJcBJq — PsicheMKD (@paradoxMKD) July 8, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.