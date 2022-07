Terrore a Copenaghen, spari al centro commerciale: ci sono morti. Preso il killer

03 luglio 2022 a

Spari in un centro commerciale di Copenaghen. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel complesso "Fields", nella Capitale della Danimarca. Ci sarebbero diverse vittime, secondo quanto riferito dalla polizia danese. "Siamo presenti in gran numero e in forze al Fields, dove abbiamo ricevuto segnalazioni di spari", riferisce la polizia di Copenaghen. Su Twitter è stato diffuso un video girato da un cliente del centro commerciale: si sentono gli spari e si vedono numerose persone che corrono per i corridoi del complesso.

Il responsabile della sparatoria sarebbe stato preso Lo fa sapere la polizia danese su twitter, parlando genericamente di una persona arrestata "in relazione alla sparatoria a Fields". La polizia, che non dà ulteriori dettagli sull’identità del soggetto in custodia, spiega di essere presente in forze sul posto.

