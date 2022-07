Henry Kissinger vede “tre scenari per l'Ucraina”. Europa addio?

02 luglio 2022 a

Quali sono i possibili esiti della guerra tra Russia ed Ucraina? A tracciare le conseguenze del conflitto è Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano, che, in un'intervista al settimanale britannico The Spectator, ha disegnato tre diversi scenari: “La prima possibilità è che la Russia conquisti il 20% dell'Ucraina, ovvero la maggior parte del Donbass e una striscia di terra lungo il Mar Nero. Si tratterebbe di una vittoria per Mosca, mentre il ruolo della Nato non sarebbe così decisivo come si pensava in precedenza”.

Il secondo possibile esito è “il tentativo di cacciare la Russia dai territori acquisiti prima di questa guerra, compresa la Crimea ma in questo caso si configura una estensione della guerra contro la Russia”. Il terzo ed ultimo caso che si può presentare nei prossimi mesi è “il ritorno allo status ante l'inizio dell'invasione. Questa situazione prevede il riarmo dell'Ucraina, strettamente collegata alla Nato se non addirittura parte dell'Alleanza, e rappresenterebbe un risultato sostanziale per gli alleati, dopo l’adesione di Svezia e Finlandia”.

