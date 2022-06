Cremlino brutale su Draghi: "Putin al G20? Non è l'Italia che decide per noi..."

Nuovo incidente diplomatico tra Roma e Mosca

28 giugno 2022 a

a

a

Nuova polemica tra Russia e Italia. Il presidente russo Vladimir Putin ha «ricevuto l’invito per il vertice del G20», «non è il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi a decidere sulla partecipazione di Putin al vertice». Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass. Parlando in conferenza stampa al termine del vertice G7 in Germania, Draghi aveva affermato che il presidente indonesiano Widodo ha escluso la partecipazione in presenza di Putin al summit G20. «È stato categorico: non verrà. In presenza non ci sarà. Non so quel che può succedere, forse un intervento da remoto. Vedremo», aveva dichiarato Draghi, nonostante fin dalla mattina da Mosca si fossero affrettati ad assicurare la presenza di Putin all'evento.

Putin è un uomo morto: l'ex spia rivela il piano per tradire lo Zar

Non si tratta delle prime frizioni tra Palazzo Chigi e il Cremlino, culminate nelle scorse settimane nelle reciproche espulsioni di diversi diplomatici. Effetto collaterale del conflitto in Ucraina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.