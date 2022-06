“L'arma più seria”. Russia e Bielorussia lanciano segnali spaventosi all'Occidente

26 giugno 2022 a

La Bielorussia e la Russia devono essere pronte a schierare anche «l’arma più seria» per difendersi da attacchi esterni. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, durante il suo incontro con l’omologo russo, Vladimir Putin, a San Pietroburgo. «Non lo nasconderò, sollevo questa questione così possiamo prepararci a tutto, anche per lo schieramento dell’arma più seria per proteggere la nostra Patria da Brest a Vladivostok», ha detto Lukashenko, «questa è la nostra responsabilità immediata». Lukashenko ha affermato di aver discusso con Putin in modo esteso le questioni di difesa e sicurezza «così che i nostri popoli - i russi e i bielorussi - sappiano che sono sotto seria protezione». Gli animi si fanno sempre più bollenti.

