Lituania Russia, arrivano i rinforzi aerei: "Caccia MiG-29 in Ucraina se...". La battaglia nei cieli

Giada Oricchio 22 giugno 2022

Arrivano i rinforzi aerei per l’Ucraina? L’account Twitter Tpyxa News, che dal 24 febbraio sta documentato l’invasione del Paese del presidente Zelensky da parte di Putin, ha battuto una notizia allarmante: “La Slovacchia è pronta a trasferire 12 dei suoi caccia MiG-29 in Ucraina se la Polonia e la Repubblica Ceca accettano di proteggere lo spazio aereo di un paese confinante”.

Dichiarazioni da leggere alla luce del braccio di ferro in corso tra Lituania e Federazione russa su Kaliningrad, exclave russa incastonata tra Polonia e Lituania. Il governo di Vilnius, in applicazione delle sanzioni UE, ha imposto lo stop ai carichi di merce su rotaia e strada obbligando di fatto i russi a rifornire Kaliningrad via mare. La tensione è alle stelle: Mosca ha definito la mossa “atto ostile” e minacciato “gravi conseguenze per i lituani” se le restrizioni non saranno rimosse immediatamente, ma da Ue e Lituania non è giunto alcun passo indietro.

Slovakia is ready to transfer 12 of its MiG-29 fighters to Ukraine if Poland and the Czech Republic agree to protect the airspace of a neighboring country. pic.twitter.com/HyUckxBZkg — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 21, 2022

Nello specifico, il primo ministro lituano, Ingrida Simonyte, ha puntualizzato: “Non è in atto alcun blocco di Kaliningrad. Semplicemente dalla scorsa settimana sono state applicate le sanzioni a certe merci, incluse nel pacchetto, in particolare acciaio e metalli ferrosi. I clienti delle ferrovie e le parti contrattuali sono stati informati, sanno che non possono trasbordarle né trasportarle”.

Per una strana coincidenza, ieri, l’Estonia, confinante con la Federazione russa, ha denunciato la violazione per 2 minuti del proprio spazio aereo da parte di un elicottero sovietico Mi-8: “Non è un errore, sono in atto azioni di volo provocatorie”. Lituania ed Estonia, sono membri della Nato e della Ue e tra i paesi baltici, quelli che provano il più forte sentimento antirusso sono proprio i lituani.

