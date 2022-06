Anche gli ufficiali russi vogliono scappare dalla guerra. L'intercettazione: "Inventano problemi al cuore"

18 giugno 2022 a

a

a

Ancora una telefonata tra soldati russi in guerra intercettata dall'intelligence ucraina, che mostra il morale basso dell'esercito di Vladimir Putin. Stavolta si tratta di una conversazione che riguarda gli ufficiali: stando alle intercettazioni starebbero cercando di fuggire anche loro dalla guerra Ucraina, in un caso lamentando presunti problemi al cuore.

"Finito l'ordine mondiale Usa". Putin al Forum di San Pietroburgo annuncia la nuova era: la guerra non si ferma

Gli ufficiali vorrebbero addirittura deporre le armi e lasciare i battaglioni a loro stessi. La telefonata intercettata è di un soldato mentre parla con la moglie: la conversazione è stata intercettata dalla Sbu. La donna chiede al marito di non scappare per non incappare nell'accusa di diserzione.

Ecco il testo della conversazione trascritta:

(Donna): Vuoi andartene, o cosa?

(Soldato): No! Il nostro comando è partito. Loro non se ne sono andati, hanno scaricato le armi, hanno detto “Non andremo a combattere”. E anche uno degli anziani se n'è andato in Russia.

(D): Per anziani intendi il tuo comandante o cosa?

(S): Sì, sì, sì, uno dei nostri, del 4° Battaglione. Ha detto: «Non combatterò affatto. Ho problemi di cuore».

(D): Ah, al cuore. Ma giovane per avere problemi di cuore.

(S): Questo è quanto

(D): E allora anche tu hai problemi di cuore. Hai la tiroide. Ognuno ha qualcosa. Ma se è così, allora, puoi tornare a casa prima. L'unica cosa, non pensare ad andartene ovunque.

(S): Noi non siamo elencati da nessuna parte. Luogo inesistente. Credimi, non siamo elencati da nessuna parte. Come ha detto il comandante Ushakov, siamo qui come carne da macello. È una manovra distraente. Anche in Russia non è proprio considerato che noi ci troviamo qui.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.