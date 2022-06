Il discorso di Putin al Forum di San Pietroburgo: la Davos russa agita il mondo

Giada Oricchio 17 giugno 2022 a

C’è grande attesa per il discorso di Vladimir Putin oggi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIE). Che cosa dirà? Generall Svr, canale Telegram di controinformazione russa, ha dato qualche anticipazione: “Ieri Vladimir Putin si è preparato per circa 4 ore. A giudicare dai materiali richiesti, l'argomento principale sarà lo stato attuale dell’economia e della finanza russe. Indicherà le misure di assistenza per superare la crisi e le brillanti prospettive. Toccherà la geopolitica e parlerà ancora della necessità forzata di un’operazione militare speciale in Ucraina”.

Il numero uno del Cremlino presenterà ancora una volta la Federazione russa come “vittima dell'imminente cospirazione dell’imperialismo mondiale (Usa e Nato), a cui era impossibile non reagire”.

Su questo fronte, dunque, nessuna novità nella propaganda iniziata con l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio scorso. Putin ne approfitterà anche per mettere l’accento sull’effetto boomerang delle sanzioni imposte dall'Occidente come deterrente per portarlo al tavolo dei negoziati. Sempre secondo l’account Generall Svr, Dmitry Peskov, portavoce del presidente, ha ingigantito le aspettative per il discorso: salvo sorprese dell’ultimo minuto, Putin non farà grandi annunci sulla guerra. Il vero scopo è mostrarsi al mondo “vivo e in salute”.

I medici curanti sono soddisfatti della salute dell’ex agente del KGB, tenendo conto dell'intero "bouquet" di malattie da cui sarebbe afflitto e lo stesso presidente ha affermato di sentirsi bene. “La partecipazione allo SPIEF non implica una comunicazione a lungo termine e le tempistiche possono essere adeguate alle condizioni di salute attuali – si legge nel post -. Questa è un’ottima occasione per Putin per dimostrare di avere un aspetto sano e di essere all’altezza della situazione. Ma tutti gli sforzi sono vani, le principali élite sono già ben consapevoli delle precarie condizioni di Putin”.

