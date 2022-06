Covid, in Usa autorizzato il vaccino per i bambini dai 6 mesi

17 giugno 2022 a

a

a

La Food and drug administration (Fda) statunitense ha autorizzato l’uso di emergenza dei vaccini anti Covid-19 Moderna e Pfizer-BioNTech anche nei bambini più piccoli, a partire dai 6 mesi di età. Per il vaccino Moderna la Fda ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per includere anche bambini e ragazzi di età compresa tra 6 mesi e 17 anni. Il vaccino era stato autorizzato per l’uso negli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Per il vaccino Pfizer-BioNTech la Fda ha modificato l’autorizzazione per includere l’uso del vaccino in bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni. Il vaccino era stato autorizzato per l’uso in soggetti di età pari o superiore a 5 anni.

"Sbagliato eliminare le quarantene. Così il virus dilaga". Galli boccia il governo

«Molti genitori, operatori sanitari e medici stavano aspettando un vaccino per i bambini più piccoli e questa azione aiuterà a proteggerli - ha sottolineato il commissario della Fda Robert M. Califf - Come abbiamo visto con i gruppi di età più avanzata, ci aspettiamo che i vaccini per i bambini più piccoli forniscano protezione dagli esiti più gravi del Covid-19, come il ricovero e la morte».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.