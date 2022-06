Lucio Caracciolo: i prezzi del gas aumenteranno ancora.

15 giugno 2022 a

La guerra in Ucraina sta mettendo in ginocchio l'economia mondiale in generale. E quella italiana in particolare. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda su La7. E il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, ha fatto Lilli Gruber gli ha chiesto le prospettive del conflitto in Ucraina e la possibilità di giungere a un compromesso. Ma il vero allarme sarà quello sul gas: "La Russia ha diminuito il flusso di gas verso la Germania - ha spiegato Gualtieri - Come se non bastasse il Cremlino ha annunciato anche di voler diminuire il flusso di gas verso l'Italia. Così i prezzi saliranno ancora di più".

Poi la discussione si è incentrata anche sul viaggio di Draghi, Macron e Scholz a Kiev. "Andranno da Zelensky a dirgli che continuano ad appoggiarlo ma che adesso deve iniziare a trattare con Putin. Questa non deve durare ancora a lungo. Nel giro di qualche settimana la Russia si prenderà il Donbass e poi potrebbe anche allargarsi ulteriormente".

