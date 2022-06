Cristiano Ronaldo, il giudice di Las Vegas archivia la causa per stupro

11 giugno 2022 a

Un giudice distrettuale statunitense ha respinto la causa per stupro contro la stella del calcio Cristiano Ronaldo. La causa, avviata da una donna del Nevada, accusava il calciatore di averla violentata più di 10 anni fa. Ad accusare Ronaldo di averla abusata sessualmente in una stanza d’albergo di Las Vegas nel 2009 è la ex modella Kathryn Mayorga. La decisione del tribunale distrettuale di Las Vegas, datata 10 giugno, ha seguito le raccomandazioni del giudice Daniel Albregts che lo scorso ottobre aveva raccomandato l’archiviazione del caso.

«Si raccomanda di accogliere la mozione di Ronaldo per porre fine al caso. Si raccomanda inoltre di archiviare l’azione legale di Mayorga», aveva detto il giudice. Le accuse di Mayorga erano state risolte in via extragiudiziale 13 anni fa, con il versamento di oltre mezzo milione di dollari dall’attaccante portoghese, allora con il Real Madrid. Tuttavia, nel 2018, Mayorga ha avviato un procedimento per annullare il suo accordo iniziale, sostenendo che era stato firmato sotto costrizione, ma senza fornire argomenti legali. Le nuove pretese di Mayorga sono state categoricamente respinte da Ronaldo quando ha presentato la sua difesa davanti a un tribunale di Las Vegas dove ha chiesto un nuovo risarcimento di 77 milioni di dollari per danni e spese.

