Cristiano Ronaldo si scusa dopo il raptus contro il giovane tifoso

Cristiano Ronaldo costretto a scusarsi dopo il raptus contro un giovane tifoso allo stadio. Everton-Manchester United era appena finita e Cr7 stava uscendo dal campo quando, passando vicino a un tifoso nel tunnel verso gli spogliatoi, gli colpisce la mano facendo cadere in terra il suo cellulare. Il video fa il giro del mondo e diventa un caso virale. Tanto che il campione dei Red Devils è costretto a scusarsi pubblicamente sui social. "Non è mai facile controllare le emozioni in momenti come quello che stiamo vivendo, Ma noi dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti, e dare l'esempio per tutti i ragazzi che amano questo sport bellissimo. Vorrei chiedere scusa per il mio sfogo e, se possibile, vorrei che il tifoso coinvolto venisse a Old Trafford ad assistere a una partita, come dimostrazione di fair-play e sportività".

Ed è intervenuta persino la madre del ragazzo. "Ronaldo ha aggredito mio figlio - ha detto in un'intervista a "Liverpool Echo" - Jake è autistico e soffre di disprassia ed ora è arrabbiato e sconvolto. Lui ha filmato tutti i calciatori del Manchester United perché eravamo vicini al tunnel. Poi ha abbassato il telefono perché Ronaldo aveva tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Voleva vedere di cosa si trattava. Ronaldo ha rotto il telefono di mio figlio e ha continuato a camminare. Mio figlio piangeva, non vuole tornare più allo stadio. Avrei capito se Jake stesse sventolando il telefono vicino alla sua faccia, ma non era così".

