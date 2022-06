Motovedetta libica spara contro peschereccio italiano. Interviene la Marina Militare

03 giugno 2022 a

Altissima tensione nelle acque internazionali al largo di Bengasi. Una motovedetta libica ha sparato verso un peschereccio italiano. È successo in acque internazionali a nord di Bengasi dove è intervenuta la Marina Militare in aiuto di due motopesca. La fregata "Grecale" della Marina Militare, attualmente impegnata in attività operativa nell’area centromeridionale del Mar Mediterraneo, informa una nota, è intervenuta in acque internazionali a nord di Bengasi a supporto di due motopesca italiani, "Luigi Primo" e "Salvatore Mercurio", sottoposti ad avvicinamento da parte di una motovedetta libica.

Ricevuta comunicazione e richiesta di intervento via radio, nave Grecale - informa una nota della Marina - si è diretta verso il punto e contestualmente ha contattato l’unità libica, comunicandole che i pescherecci si trovavano fuori dai limiti della Zona di protezione della pesca (Zpp) dichiarata dalla Libia e invitandola, pertanto, a desistere dall’azione in corso. Successivamente, il motopesca Salvatore Mercurio, ha riscostruito la Marina Militare, ha riferito di essere stato oggetto di alcuni colpi d’arma da fuoco di avvertimento che non hanno arrecato danni a persone o cose. Arrivata sul punto Nave Grecale ha provveduto a trasbordare un team sanitario, con uomini della Brigata Marina San Marco per garantire la cornice di sicurezza, per accertare le condizioni di salute dei marittimi italiani. La motovedetta libica nel frattempo si era allontanata dall’area. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato prontamente informato dei fatti e dell’evolversi della situazione.

Sull'episodio del peschereccio è intervenuto anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. «So che è intervenuta la nostra Marina militare. Sono situazioni delicate che vengono seguite e attenzionate. In Libia c’è una situazione particolare, non c’è un governo nella pienezza dei poteri, è una situazione geopolitica molto difficile». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata a Sky Tg 24 Live in a Venezia.

