Navi da guerra nella Manica, Johnson e Macron litigano per Jersey: cosa c'è dietro

Parigi e Londra mostrano i muscoli nella Manica. Alta tensione tra i due Paesi, tutta colpa degli effetti collaterali della Brexit. Due motovedette della marina britannica sono arrivate al largo di Jersey, isola del canale, dopo che un'ottantina di barche francesi si sono radunate nel porto di St Helier per protestare contro le norme applicate sui diritti della pesca dopo l'entrata in vigore della Brexit.

L'escalation improvvisa che ha portato, riporta il Guardian, l'Hms Severn e l'Hms Tamar a essere schierati a un miglio dalla costa dell'isola di Jersey. Anche le autorità francesi hanno inviato un pattugliatore per monitorare la situazione.

Downing Street ha riferito che le navi pattuglia sono state inviate per "monitorare la situazione". La gendarmeria marittima francese ha confermato la presenza di un pattugliatore di 32 metri Pcg Athos schierato a otto miglia a nord dell'isola di Jersey per ''monitorare la situazione e garantire la sicurezza delle persone in mare''. Il governo del Jersey ha detto che il ministro dell'Ambiente Gregory Guida e quello degli Affari esteri Ian Gorst avrebbero aperto un dialogo.

Parigi ha chiesto a Londra di revocare le restrizioni ai pescherecci francesi per l’accesso alle acque di fronte all’isola di Jersey, nel Canale della Manica, dove entrambi i Paesi hanno inviato navi militari a monitorare la protesta messa. "Vorrei che le autorità britanniche revocassero la loro decisione" di imporre nuove restrizioni alle licenze di pesca rilasciate ai pescatori francesi, è l’appello della ministro del Mare di Parigi, Annick Girardin. Da ieri, decine di pescherecci francesi si sono ammassati davanti al porto di Saint Helier, capoluogo di

Jersey - dipendenza della Corona britannica - di fatto bloccandolo. Contestano il nuovo sistema di rilascio di licenze da parte di

Jersey, che limitano il loro diritto di accesso alle acque della Manica, su cui Francia e Regno Unito avevano raggiunto un difficile accordo dopo la Brexit.

Le Isole del Canale si trovano a poca distanza dalle coste della Bretagna e della Normandia. La Francia ha lasciato intendere che potrebbe interrompere l'erogazione di energia elettrica alla piccola comunità inglese di Jersey se ai suoi pescatori non fosse concesso il pieno accesso alle acque del Regno Unito secondo i termini commerciali post-Brexit. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso il suo “sostegno incrollabile” alla piccola comunità inglese.

