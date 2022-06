Russia-Ucraina, la profezia del Generale Rossi su Vladimir Putin e la guerra

03 giugno 2022 a

Il destino della Russia è segnato. In qualunque modo finirà la guerra in Ucraina. Non ha dubbi il Generale di Corpo d'Armata Domenico Rossi, ospite della trasmissione "Quarto Grado" in onda venerdì 3 giugno su Rete4. Il generale mette in evidenza il cerchio magico che circonda il leader del Cremlino e che rimarrebbe al potere anche nel caso di disfatta dello zar. "Finora in Russia abbiamo visto sparire e riapparire generali e oligarchi - ha detto il Generale Rossi - Chi non segue Putin pedissequamente viene allontanato. Insomma questo vuol dire che o cade Putin e tutti i falchi che lo circondano oppure a Mosca non cambierà nulla".

Poi il Generale si sofferma sulle vere motivazioni che hanno spinto Putin all'invasione dell'Ucraina. "L'avanzata di Putin è inarrestabile - prosegue Rossi - anche se gli ucraini potranno avvalersi di fortificazioni naturali e degli aiuti che verranno dagli Stati Uniti. No ci dimentichiamo che il Donbass possiede il 40% del Pil dell'intera ucraina. E Zelensky, prima di sedersi al tavolo delle trattative, non può concedere nulla".

