Gli Usa accusano la Russia: “Non vogliono negoziare la pace in Ucraina”

Gli Stati Uniti mettono Mosca in un angolo. Negli ultimi giorni dal Cremlino hanno più volte accusato l’Ucraina di non volersi sedere al tavolo per dei seri negoziati, ma ora il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in conferenza stampa ha ribaltato la situazione: “La Russia al momento non è ancora a un punto nel quale intenda impegnarsi in buona fede verso l’obiettivo di una diminuzione della violenza e della fine della guerra”. Price ha spiegato che nel frattempo gli Usa continueranno a fornire sostegno militare all’Ucraina “con l’obiettivo di spingere Mosca a cambiare calcolo e portarla al tavolo del negoziato”.

"Ho chiesto a Putin di votare lo sblocco". Macron a sorpresa sul grano di Odessa

