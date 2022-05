Blocco del grano in Ucraina, Emmanuel Macron chiede a Vladimir Putin di votare risoluzione Onu

31 maggio 2022 a

Emergenza grano in Ucraina. Scende in campo anche il presidente francese Emmanuel Macron. L'Eliseo ha annunciato di aver proposto al suo omologo Vladimir Putin di votare una risoluzione all’Onu per revocare il blocco russo al porto di Odessa e rendere possibile l’esportazione del grano ucraino rinchiuso nei silos.

«Ho proposto, nella discussione che abbiamo avuto con (il capo del governo tedesco) Olaf Scholz sabato scorso, al presidente Putin di prendere l’iniziativa di una risoluzione delle Nazioni Unite per dare un quadro molto chiaro a questa operazione», ha detto al termine del vertice europeo a Bruxelles.

