Guerra Russia-Ucraina, Erdogan chiama Vladimir Putin. A Instanbul l'incontro di pace

La Turchia è pronta a ospitare a Istanbul un incontro tra Russia, Ucraina e le Nazioni Unite, nonché a svolgere un ruolo in un «meccanismo di osservazione» concordato. È la proposta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha formulato al presidente russo Vladmir Putin nel corso di un colloquio telefonico durante il quale si è discusso del conflitto in Ucraina.

«La pace va raggiunta il prima possibile», ha detto Erdogan a Putin, sottolineando allo stesso tempo la necessità di costruire un meccanismo di fiducia tra le parti. «C’è bisogno di misure per ridurre al minimo gli effetti negativi della guerra e per ristabilire un terreno per la pace», ha detto il presidente Erdogan a Putin, come riporta la nota diffusa dall’ufficio della presidenza di Ankara.

