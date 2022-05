Guerra in Ucraina, i difensori dell'Azovstal sono finiti nel nulla. L'appello delle famiglie: “Basta col silenzio”

30 maggio 2022 a

a

a

È calato il mistero sui soldati del Battaglione Azov e sugli altri militari ucraini che hanno difeso per tre mesi Mariupol. È stato quindi lanciato un appello affinché il mondo non dimentichi i difensori di Azovstal e i russi li trattino in conformità alla convenzione di Ginevra: i familiari dei combattenti evacuati dall'acciaieria di Mariupol attraverso un briefing presso l'Ucraine Media Center hanno alzato la voce per avere notizie dei loro cari.

Un giornalista francese ucciso dai colpi dell'esercito russo

"Voglio dire a tutti i media ucraini e stranieri di non rimanere in silenzio - ha detto Sandra, sorella di un militare -. Il fatto che siano stati portati fuori da Azovstal non significa che siano tornati a casa. Non sappiamo né dove siano né in quali condizioni. Ci auguriamo che la Russia li tratti in conformità alla convenzione di Ginevra e al diritto internazionale, così come l'Ucraina tratta i prigionieri russi". "Mio nipote mi ha detto di non piangere - aggiunge la sorella di un altro soldato, Serhii Volynsky - tornerà, lo ha promesso”. Dalla Russia non è ancora arrivata una decisione ufficiale su ciò che ha intenzione di fare con i prigionieri.

I russi avanzano nel Donbass: muoiono altri civili, soccorsi impossibili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.