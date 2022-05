Guerra in Ucraina, asse Turchia-Vaticano per la pace con la Russia. Le mosse di Papa Francesco

29 maggio 2022 a

a

a

L’ambasciatore di Turchia presso la Santa Sede, Lutfullah Goktas, è stato ricevuto ieri in un’udienza da Papa Francesco al Palazzo Apostolico. Al centro dei colloqui gli sforzi per portare la pace in Ucraina. «Papa Francesco apprezza gli sforzi del nostro Presidente Recep Tayyip Erdogan per riconciliare Ucraina e Russia. Una soluzione può essere trovata solo attraverso la diplomazia e i negoziati, non attraverso la guerra. L’unico modo possibile per stabilire un cessate il fuoco e avviare i negoziati è attraverso la diplomazia», ha scritto il diplomatico su Twitter.

Salvini in partenza per Mosca, Di Maio lo gela: “Nessuna comunicazione sul viaggio”

«Il Papa ha espresso la sua gratitudine alla Turchia, che è in contatto con entrambe le parti fin dall’inizio del conflitto e opera per la pace. Durante l’udienza ho avuto l’opportunità di informare il Papa sulle iniziative diplomatiche e sugli sforzi di assistenza umanitaria della Turchia, sottolineando che il nostro presidente, che ha incontrato molte volte (Volodimir) Zelenskiy e (Vladimir) Putin, sta ancora cercando di riconciliare entrambe le parti. Come Turchia, speriamo che un cessate il fuoco permanente venga raggiunto senza ulteriori spargimenti di sangue e che entrambe le parti si siedano per negoziare. Siamo preoccupati che una guerra duratura possa avere conseguenze devastanti per tutti», ha aggiunto Goktas.

Svezia e Finlandia fanno litigare Erdogan e Macron, che succede nella Nato

L’ambasciatore ha detto che «la Turchia attribuisce grande importanza agli appelli alla pace del Papa. Sono stato estremamente lieto di osservare che il Papa, che ha seguito da vicino gli sforzi di riconciliazione del nostro Presidente, condivide le stesse sensibilità anche con il nostro Paese», ha infine aggiunto.

I combattenti Azov in cambio dell'oligarca Medvedchuk: la Russia ci pensa. E vieta l'ingresso a Biden

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.