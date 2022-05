Ingresso nella Nato, Francia e Turchia litigano per Svezia e Finlandia

26 maggio 2022 a

a

a

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce l’agenzia di stampa Anadolu spiegando che durante la conversazione si è parlato della guerra russa in Ucraina e delle richieste di aderire alla Nato presentate dalla Svezia e dalla Finlandia. Nel colloquio si è anche parlato di rapporti bilaterali tra Ankara e Parigi.

Draghi ha scelto Macron. Così fa irritare Mattarella

La presidenza turca ha reso noto che Erdogan ha detto a Macron che il sostegno che Finlandia e Svezia forniscono al Pkk e all’Ypg non è coerente con lo spirito di solidarietà dell’Alleanza Atlantica. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan di rispettare «la scelta sovrana» di Svezia e Finlandia di entrare a far parte della Nato. Lo rende noto l’Eliseo. Come si legge sul quotidiano Daily Sabah, la Svezia ha deciso di fornire 376 milioni di dollari per sostenere l’Ypg, l’Unità di protezione del popolo curdo in Siria, fornendo loro equipaggiamento militare, comprese armi anticarro e droni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.