Situazione Ucraina-Russia, il discorso di Putin alle guardie di frontiera. L'operazione speciale russa

28 maggio 2022

Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato la "Giornata delle guardie di frontiera" congratulandosi con i militari russi per le loro "azioni coraggiose" nel proteggere il territorio russo durante l'operazione militare speciale in Ucraina. "I compiti che state affrontando sono particolarmente importanti ora, data la pressione politica, economica e informativa senza precedenti sul nostro Paese e l'accumulo di capacità militare della Nato proprio ai confini della Russia", ha sottolineato Putin. La Guardia di frontiera russa, ha aggiunto Putin, ha lavorato costantemente per "identificare i militanti dei gruppi neonazisti" e "nell'organizzare il passaggio dei profughi, aiutando donne, bambini, anziani, tutti coloro che cercano sicurezza e protezione su il territorio della Russia". La Russia celebra la Giornata delle guardie di frontiera ogni anno il 28 maggio.