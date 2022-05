Guerra in Ucraina, l'Unione europea prepara la missione per salvare il grano ed evitare la carestia

28 maggio 2022 a

Una delle conseguenze peggiori della guerra scatenata dall’invasione della Russia è quella delle mancate esportazioni del grano ucraino. E ora, per correre ai ripari, l’Unione europea sta valutando una missione navale per aiutare ad esportare grano dall'Ucraina. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo El País, citando fonti di Bruxelles, secondo le quali il vertice Ue che inizierà lunedì solleverà il problema dell'aumento del rischio di fame nei paesi dipendenti dalle esportazioni agricole di Kiev. L’Ue starebbe anche discutendo la possibilità di avviare una missione navale per scortare navi mercantili dall'Ucraina attraverso il Mar Nero, in particolare dal porto di Odessa. Un'idea che non si annuncia come di facile realizzazione.

