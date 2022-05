"Armi lumaca", l'Ucraina ridicolizza il supporto militare dell'Occidente

26 maggio 2022 a

L'Ucraina si lamenta delle armi che le arrivano dall'Occidente per combattere i russi. L'ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk, ha pubblicato la foto di una lumaca con un proiettile sul dorso, come a dire che con le armi che le vengono messe a disposizione non sono in grado di rispondere in modo efficace all'invasione della Russia. L'immagine è corredata da questa frase: "Armi per l'Ucraina in arrivo".

L'ambasciatore ucraino fa sapere di aver ricevuto la foto della lumaca con il bossolo del proiettile da un membro del governo di Kiev. Da tempo l'Ucraina chiede l'invio di armi pesanti, di armi d'assalto in grado di colpire in modo più efficace i russi. Anche perché il conflitto è diventato "una guerra di logoramento", come ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Le guerre sono imprevedibili, nessuno può dire con certezza come e quando finirà, ha spiegato in un’intervista al quotidiano polacco Rzeczpospolita. Stoltenberg ha osservato che, dopo 13 settimane di guerra, è chiaro che la Russia ha commesso gravi errori strategici con il suo piano originale e l’Ucraina ha dimostrato prontezza e capacità di resistere, grazie al coraggio e alla professionalità dei militari, all’aiuto occidentale all’addestramento e alle armi. Ha inoltre ribadito che l’Alleanza ora vede come obiettivo l’ulteriore sostegno all’Ucraina e allo stesso tempo la prevenzione dell’escalation della guerra.

