Guerra in Ucraina, il ministro Kuleba accusa i russi di rubare il grano dell'Ucraina

La guerra in Ucraina si combatte anche sul fronte del grano. Il ministro degli Esteri ucraino chiede alla comunità internazionale di evitare di acquistare dalla Russia «il grano che ruba in Ucraina». «I ladri russi rubano il grano ucraino, lo caricano sulle navi, passano dal Bosforo e cercano di venderlo all’estero - ha twittato Dmytro Kuleba - Chiedo a tutti i Paesi di essere vigili e di rifiutare proposte del genere. Non comprate quello che viene rubato. Non diventate complici dei crimini russi. Il furto non ha mai portato fortuna a nessuno».

Ma le accuse non sono finite qui. Ursula von der Leyen accusa i russi di bombardare i depositi in tutta l'Ucraina con l'obiettivo di speculare sul prezzo di vendita finale. «L’artiglieria russa sta deliberatamente bombardando i depositi di grano in tutta l’Ucraina. E le navi da guerra russe nel Mar Nero stanno bloccando le navi ucraine piene di grano e semi di girasole». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Forum economico di Davos. «Le conseguenze di questi atti vergognosi sono sotto gli occhi di tutti», ha aggiunto la presidente. «I prezzi globali del grano sono alle stelle. E sono i Paesi fragili e le popolazioni vulnerabili a soffrirne di più», ha sottolineato von der Leyen.

