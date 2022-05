Guerra in Ucraina, Medvedev boccia il piano di pace dell'Italia

24 maggio 2022 a

Il piano di pace italiano per l’Ucraina «è un puro flusso di coscienza slegato dalla realtà» e i suoi autori sembrano essersi basati su «giornali provinciali» e «menzogne ucraine». Lo ha dichiarato, secondo le agenzie di stampa russe, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitry Medvedev. L’ex presidente russo ha sottolineato che «l’idea di una completa autonomia della Crimea come parte dell’Ucraina sarebbe causa di una guerra a pieno titolo».

Secondo Medvedev «la situazione reale si riflette solo nelle bozze di accordo proposte dalla Russia». «L’Occidente ha abbracciato il desiderio di creare "piani di pace" che dovrebbero portare a una soluzione della crisi in Ucraina. E andrebbe bene se si trattasse di preparare opzioni che almeno in qualche modo tengano conto della realtà. Invece no, questo è solo un puro flusso di coscienza dei grafomani europei», ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. A proposito delle notizie di stampa sul piano italiano, l’ex presidente russo ha affermato che «si ha la sensazione che sia stato preparato non da diplomatici, ma da scienziati politici locali che hanno letto molti giornali provinciali e operano solo con falsi ucraini».

