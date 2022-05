Quarta Repubblica, Toni Capuozzo storce il naso con l'Italia: “O dai le armi o fai il negoziatore”

23 maggio 2022 a

a

a

Toni Capuozzo ha paura delle conseguenze della guerra in Ucraina. Il giornalista ed ex inviato sui fronti caldi dei conflitti mondiali è tra gli ospiti della puntata del 23 maggio di Quarta Repubblica, talk show del lunedì di Rete4 condotto da Nicola Porro, e pone dei dubbi sull’avanzamento dei negoziati tra Kiev e la Russia, manifestando soprattutto la posizione contraddittoria dell’Italia: “Non mi convince la personificazione dei negoziati, l’Europa è schierata e la Nato è parte belligerante. L’Italia ha partorito una bozza di pace ma o dai le armi o fai il negoziatore. Io in autunno sono più preoccupato per noi che per i russi. Credo che non sia saggio rivelarsi cedevole prima che il negoziato cominci, però - evidenzia Capuozzo - quando si fatica a riconoscere che c’è una guerra in corso da 7/8 anni è faticoso pensare ad una trattativa”.

Video su questo argomento Nel Donbass bombardano anche gli ucraini: così saltano in aria i ponti ferroviari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.