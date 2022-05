Marito lascia la moglie per la rifugiata ucraina, lo sfogo di Sofiia Karkadym dopo le polemiche

23 maggio 2022 a

a

a

Sofiia Karkadym si difende dalle accuse e scarica la responsabilità sulle scelte di Tony Garnett. La rifugiata ucraina è finita nella bufera dopo che Garnett ha deciso di lasciare moglie e figli per seguirla. Da lì si è scatenata la bufera. "Mi scrivono che sono una persona orribile ma io non sono una sfasciafamiglie - ha detto la Karkadym - Non ho mai pensato o progettato di portare via quell'uomo da sua moglie. Non mi è mai passato per la testa di rovinare quella famiglia, mi piaceva - ha detto Sofiia ai tabloid inglesi - Ho passato molto tempo con Lorna e ho cercato di aiutarla. Ma lei aveva due facce. I suoi continui sospetti, la tensione, hanno semplicemente spinto me e Tony più vicini. Ha creato questa situazione dicendo costantemente che stava succedendo qualcosa, ma non era così. La colpa è sua".

Scappa con l'ucraina che ospitava: chi è Sofiia che ha fatto perdere la testa alla guardia giurata

Secondo la ragazza, quando la situazione in casa è diventata troppo pesante lei è andata via ma..."E' stata una mia decisione di andarmene dalla loro casa - ha concluso parlando con la stampa inglese - e quando l'ho fatto Tony ha scelto di venire con me".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.